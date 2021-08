Mogelijk explosief gevonden bij appartementencomplex in Oss

Wethouder Pieter van Dieperbeek van Bernheze tijdelijk afwezig

4 augustus BERNHEZE - Vanwege een medische ingreep is wethouder Pieter van Dieperbeek vanaf 12 augustus tijdelijk afwezig.Dat maakt de gemeente Bernheze waar Van Dieperbeek wethouder is, bekend. De verwachting is dat met de operatie en het herstel twee maanden gemoeid zijn. Dit betekent dat hij waarschijnlijk rond half oktober zijn werk weer kan hervatten.