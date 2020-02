Mogelijk nieuwe regels voor ontzandingsplassen na stort granuliet in Boven de Maas bij Lith

Osse Rianda van Well presen­teert eerste dichtbun­del ‘Wapperende was’ bij Pauluskerk

10:06 OSS - De Osse Rianda van Well (54) presenteert vrijdagavond in de Pauluskerk haar eerste gedichtenbundel. Met ‘Wapperende was’ gaat ze in tientallen gedichten in op thema's als liefde, familie, vriendschap, pijn en loslaten.