Mogelijk woonerf uit de ijzertijd blijft begraven in de Schadewijk

,,In theorie werken we in heel Nederland, maar we zitten vaak in de zuidelijke helft”, zegt Juliette de Winter, archeoloog bij onderzoeksbureau BAAC. ,,De kans dat je wat vindt is groot hier. Gebieden langs de Maas, en zeker in de gemeente Oss, hebben een reputatie hoog te houden als het aankomt op archeologische vondsten. De Winter en haar collega’s stonden dan ook te trappelen om op het terrein van de voormalige praktijkschool aan de Kapelaan Nausstraat in de Osse Schadewijk te gaan graven. Daar worden dit jaar nieuwe woningen gebouwd, maar niet voordat er uitgezocht kon worden wat voor woningen er duizenden jaren geleden te vinden waren.