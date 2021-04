Mogelijke misstanden met grote grazers in Keent leiden tot Kamervragen

Aanleiding voor de Kamervragen is een artikel in De Gelderlander eerder deze maand over mogelijke misstanden bij stichting Taurus die ‘wilde’ grazers beheert. Op beelden van een oud-medewerker is onder andere te zien hoe een mislukte afschot in Keent veel leed veroorzaakt bij twee stieren.



De klokkenluider en een onafhankelijke dierenarts zetten in het artikel ook hun vraagtekens bij de manier waarop de runderen worden gevangen en het materieel dat daarbij wordt gebruikt.