Molukkers rekenen op flinke bijdrage van Bernheze voor noodhulp

Fooienpot van bijzondere bakkerij in Megen gestolen: ‘Geld was voor uitje naar de Efteling’

10:58 MEGEN - Een dief is er vorige week vandoor gegaan met de fooienpot van bakkerij Antoon & Frans in Megen. Bij de bakkerij werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geld in de pot was eigenlijk bedoeld voor het jaarlijkse uitje van de cliënten.