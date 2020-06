Mondkapjes op: als het moet, dan moet het maar

Spannende dag voor horeca in Veghel en Uden: ‘Alsof je je zaak opnieuw voor het eerst opent’

1 juni VEGHEL/UDEN - Het is exact 12.00 uur als het carillon van het oude Raadhuis zijn klanken over de Veghelse Markt strooit. Het plein dat elf weken leeg en stil was is sinds vandaag weer gevuld met terrasbezoekers. Rustig zocht iedereen zijn plekje.