Mondriaan College leert scholieren nu ook tuinieren en hypotheken afsluiten

Oostendorp Autogroep maakt met overname de driehoek sluitend

12 november Oostendorp Autogroep in Uden is de laatste vijf jaar flink geroeid. Na de overname van de dealeractiviteiten van Driessen Toyota en Suzuki is het nu even pas op de plaats. Al is stilzitten er bepaald niet bij, aldus algemeen directeur Bas Oostendorp.