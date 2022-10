Monumentale beuk aan de Runstraat in Schaijk dreigt om te vallen en moet daarom direct plat

SCHAIJK - De bruine beuk die aan de Runstraat in Schaijk voor basisschool de Regenboog staat moet direct gekapt worden. De boom is door ziekte instabiel geworden en vanwege gevaar voor omvallen, gaat de boom vrijdag al tegen de vlakte.

De monumentale beuk stond een paar jaar geleden nog goed in blad. Nu heeft hij een transparante kroon, klein blad en reuzenzwammen aan de voet van de stam. Die reuzenzwam veroorzaakt in relatief korte tijd rot in de wortels waardoor de boom instabiel wordt en er kans is dat de boom omvalt bij een sterke wind.

Een boomdeskundige heeft de boom onderzocht en zegt dat de zwamvorming al in een redelijk vergevorderd stadium is. De verwachting is dat de boom binnen 1 tot 5 jaar volledig afsterft.

Noodkap

Om de veiligheid te garanderen op deze drukke plek in Schaijk moet de boom dus gekapt worden. De gemeente Maashorst heeft daarvoor een noodprocedure in werking gesteld. Een noodkap procedure wordt niet vaak toegepast, alleen als de veiligheid in het geding is en snelheid geboden is om ongelukken te voorkomen.

Er wordt dus wel een kapvergunning aangevraagd maar de bezwaartermijn van 6 weken wordt in verband met de veiligheid niet aangehouden. Wethouder Jeroen van den Heuvel: ,,Uiteraard hadden wij dit liever anders gezien. Op de locatie wordt een nieuwe boom terug geplant. Op een later moment wordt bekeken welke soort boom dit wordt”.