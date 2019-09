Monumenten inspireren tot dichten

Het officiële thema van deze editie van de monumentendagen is eigenlijk Plekken van plezier. Maar in de gemeente Oss is het onofficiële thema poëzie. Want voor deze monumentendag verscheen een bundeltje: Monumentale Poëzie. Daarin staan zestien gedichten, over in totaal tien monumenten. Over het leerlooierijhuisje in Ravenstein bijvoorbeeld, de Odradakapel in Macharen, de Sint Rochus en Antoniuskapel in Deursen en de twee molens in Geffen.