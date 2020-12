Mooi versierde tuinen en spectaculaire, in kerstlicht badende huizen in duistere coronatijden

Ze heeft sowieso al een van de mooiste voortuintjes van de straat, Yoana Moniz in de Mgr. Zwijsenstraat in Heesch. Dus is er al een fraaie basis waarop ze in deze kersttijd verder borduurt. De met het oog voor detail ingerichte tuin, waar verschillende kleine kerstmannetjes zich ophouden, is erg charmant belicht. Kerstklokken en kerstballen bij de deur maken het geheel tot een plaatje. ,,Dit is mijn grootste hobby, dus ik steek hier heel veel energie in”, vertelt Moniz, die oorspronkelijk uit Curaçao komt. ,,Wist je dat ze daar helemaal dol zijn op kerstversieringen? Daar zijn vaak wedstrijden wie zijn huis het mooiste heeft aangekleed.” Haar verlichte tuin bezorgt Moniz heel veel vreugde. Niet alleen zij, maar ook andere mensen in de straat slaan erop aan. ,,In deze donkere coronatijd is wat blijdschap niet weg.” Mozin decoreert haar huis en tuin ieder jaar, in aanloop naar de kerstdagen. ,,Veel spullen haal ik hier gewoon bij de kringloopwinkel in Heesch.”