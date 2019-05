Mooiland haakt in Oss niet aan bij Woonservice en houdt eigen site met huuraanbod

Vorig jaar besloot BrabantWonen om het aanbod van huurwoningen en de toewijzing ervan uit te besteden aan Woonservice. Belangrijkste voordeel hiervan is dat woningzoekenden op één plek kunnen zoeken en reageren op beschikbare huurhuizen. Dat geldt in ieder geval voor de gemeente Den Bosch, waar alle corporaties hun aanbod hebben ondergebracht bij Woonservice. In de gemeente Oss is BrabantWonen vooralsnog de enige aanbieder bij Woonservice, dat 10 euro per jaar rekent om een inschrijving als woningzoekende te handhaven. Op dat laatste werd vorig jaar behoorlijk wat kritiek geleverd. Een inschrijving bij BrabantWonen zelf was altijd gratis.