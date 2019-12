Mooiland pompt honderden miljoenen in huurwoningen, maar ‘we smijten echt niet met geld’

,,We smijten hier echt niet met geld en blijven kritisch op de kosten. Maar we verkeren wel in de positie dat we tot 2023 veel geld ontvangen uit de verkoop van complexen. Dat stelt ons in staat om nu versneld te investeren in ons resterende woningbezit.”



Anne Wilbers wil voorkomen dat aannemers en ontwikkelaars dollartekens in de ogen krijgen als ze zaken doen met woningcorporatie Mooiland. Tegelijk is het een feit dat de corporatie in totaal 700 miljoen euro verwacht op te halen uit de verkoop van wooncomplexen verspreid over heel Nederland. Veruit het grootste deel daarvan wordt de komende jaren gestoken in modernisering van de woningvoorraad die blijft. Het grootste deel daarvan in het kern-werkgebied rond Den Bosch, Oss en in het Land van Cuijk.