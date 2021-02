Mooiland vertelde Bernheze niks over sloopplan voor huurwijk Heesch

Oud-politieman Toon de Klein streed zijn halve leven voor minder slachtof­fers in het verkeer

9 februari OSS - ‘Verkeer in, walkman uit'. Het was een van de vele projecten die mede door Antoon de Klein in Oss en Bernheze bekend werden. Net als dodehoekproject ‘Good to see you’ en het instructieprogramma ‘Auto te water'. Ruim twintig jaar zat Toon de Klein in het bestuur van Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland. Woensdag overleed de Megenaar op 72-jarige leeftijd.