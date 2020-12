Mooiste liedjes bekende Brabanders: Mercy John gaat zelf voor Nick Cave, Lilian Marijnissen voor Coldplay

Nakaarten Vorsten­bosch onthaalde Ellen op grootse wijze na kleine 50 dagen ziekenhuis: ‘Misschien is dit mijn tweede kans’

22 december VORSTENBOSCH - Ze moet veel geduld opbrengen. ,,Dat begin ik steeds beter te kunnen’’, zegt Ellen van der Ven uit Vorstenbosch. Of ze ooit weer kan zingen en dirigeren, haar lust en haar leven, is nog niet zeker. Ze zou niets liever willen. Maar als blijkt dat het niet gaat, zit ze niet bij de pakken neer. Want ze is er nog, ondanks heftige coronaklachten. Ze kreeg een tweede kans, zo voelt het. En die grijpt ze met beide handen, ook als ze zichzelf daarvoor opnieuw moet uitvinden.