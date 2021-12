Mooiste van 110 nieuwe geveltuinen ligt in Koekoekstraat Oss

Met het resultaat van 110 nieuwe tuintje zijn de Stadse Boeren uiterst content. Ze spreken zelf van een ‘geweldig initiatief'. Inmiddels heeft een jury de nieuwe tuintjes beoordeeld, óók op onderhoud. Winnende tuin is die van Rebecca Draad in de Koekoekstraat. De jury meldt: ‘Ligt mooi in een qua tuinen saaie straat; valt op. Fleurt de omgeving op. Ook enkele boompjes in de hoogte. Mooi gevulde tuintje. Een opsteker in deze buurt.’