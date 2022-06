Moonlight Berghem is goed voor bijna 19.000 euro in strijd tegen kanker

Maashorst verhoogt beloning voor huishoude­lij­ke hulp; kostenpost van half miljoen extra

MAASHORST - De gemeente Maashorst gaat zorgaanbieders extra belonen voor het leveren van huishoudelijke hulp aan mensen die dat zelf niet meer kunnen. Het plan is om het uurtarief op te trekken van 26,53 naar 29,33 euro per uur, het gangbare tarief in deze regio. De gemeenteraad moet op 14 juli nog wel instemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders.

