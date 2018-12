Moord Henk Baum: verdachte zwijgt en viert nieuwjaar in cel, politie blijft zoeken naar opdrachtgevers

OSS/NISTELRODE - De 21-jarige man die in november werd aangehouden omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de moord op Henk Baum uit Nistelrode, blijft negentig dagen langer in de cel zitten. Dat is onlangs besloten in de raadkamer in Den Bosch. De verdachte werkt vooralsnog niet mee aan de verhoren, zo laat zijn advocaat weten. Volgens een woordvoerder blijft de politie ‘nadrukkelijk op zoek naar meerdere mogelijke opdrachtgevers’ van de moord.

Henk Baum werd op 22 maart doodgeschoten in zijn auto, onder het ecoduct langs de snelweg in Schaijk. De politie houdt er rekening mee dat er meer mensen betrokken waren bij de dood van Baum en dat hij wellicht in opdracht is vermoord.

Een uitgebreid rechercheteam heeft de moordzaak in onderzoek. Op een korte afstand van de plek waar Baum was doodgeschoten, werd een blauwe Ford Fiësta gevonden, die in brand was gestoken. Op bewakingsbeelden was te zien dat het slachtoffer kort voor zijn dood door een soortgelijke auto werd gevolgd.

Meerdere arrestaties

In de loop van het onderzoek kwam de 21-jarige verdachte in beeld. Hij werd begin oktober in Maarsbergen opgepakt in een onderzoek naar brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Daarvoor zat hij vast in Middelburg. Daar is hij voor deze zaak aangehouden.

De politie sluit meerdere arrestaties niet uit, benadrukt een woordvoerder donderdag. ,,Het onderzoek loopt nog. De man die begin november is aangehouden zit nog altijd vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Baum”, is het enige wat zowel politie en justitie erover kwijt willen.

Handgranaat

De recherche verdenkt de 21-jarige verdachte verder van een brandstichting in Nijmegen en een reeks autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland.