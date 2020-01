Moord op Peter Hovens lijkt ingegeven door wraak: hij zou zus van verdachte diep beledigd hebben

Peter Hovens werd op 22 februari dood gevonden in zijn appartement aan de Lisztgaarde in Oss. Hij was één steek in de borst om het leven gebracht. Zijn lichaam vertoonde tal van messteken en snijwonden. Uit zijn appartement bleken later zijn portemonnee met zijn bankpas, zijn mobiele telefoon en laptop gestolen. Met die bankpas werd kort na de steekpartij in Oss minstens 1.250 euro gepind door twee mannen, de 38-jarige Grzegor Z. en de 26-jarige Matheus D. Van het buitgemaakte geld kochten de mannen in Amsterdam nieuwe kleren.



De twee Poolse mannen kenden elkaar niet. Ze zouden elkaar kort voor de moord op het station in Oss hebben ontmoet. Ze hadden geld nodig en Z. zou gezegd hebben dat hij in Oss wel iemand wist hij geld kon lenen. Bovendien moest hij nog wraak nemen op die man - Peter Hovens - omdat die zijn zus voor hoer zou hebben uitgemaakt.