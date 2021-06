Moordenaar Peter Hovens uit Oss: 'Ik verdien de allerzwaarste straf'

Ruim twee jaar na de moord startte dinsdag dan eindelijk het strafproces tegen Grzegoz Z. en Mattheüs D. Alleen Z. verscheen voor de rechtbank in Den Bosch. D. is gewoonweg niet in staat om de reis vanuit Polen naar Nederland te maken, zo gaf zijn advocaat aan. De rol van de 28-jarige D. bij de gewelddadigheden in de flat aan de Lisztgaarde in Oss was ook zeer beperkt, zo niet nihil, bleek uit het verhoor van Z. Het was de 39-jarige Pool die op het idee kwam om zijn ‘zwager’ die vrijdag op te zoeken. Het was ook Z. die op zeker moment begon te slaan, schoppen en steken. D. stond erbij en keek ernaar.