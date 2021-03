Moordenaar van Osse Peter Hovens krijgt hooguit twee jaar strafkorting

15, 17 en 18 juni, dat zijn de data die de rechtbank voorlopig heeft gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de moordzaak. Tussentijds is er nog een laatste korte zitting, zodat de voorlopige hechtenis van Grzegoz Z. niet verloopt. Behalve de 39-jarige Z. staat dan ook Matheus D. terecht. Hij was ruim twee jaar geleden bij de roofmoord aan de Osse Lisztgaarde aanwezig. Het gerechtshof gelastte zijn vrijlating vorig jaar mei. Toen was al duidelijk dat het Z. was die de 63-jarige Hovens om het leven had gebracht.