Moordenaar van Peter Hovens stond dag eerder met mes op keel in Veghel, Grzegoz Z. bekent doden Ossenaar

Taart en de vlag uit voor Nikky

11 juni OSS - De vlag heeft ze zelf uitgehangen. Nikky Stassar (17) uit Oss is geslaagd voor haar havo-diploma en is blij, heel blij. Ze had het zelf wel verwacht dat zou slagen, maar het is toch spannend tot het verlossende telefoontje van school, in haar geval het Mondriaan College in Oss.