Moorman besluit tot cameratoezicht in woonstraat Heesch om openbare orde te herstellen

Kijkje in de toekomst: zo ligt Oss erbij in 2035...

7 februari OSS - In 2006 waagde het BD een blik in de toekomst; hoe zou Oss er in 2020 uit zien? Dat beeld blijkt anno nu behoorlijk accuraat. Daarom kijken we opnieuw veertien jaar vooruit. Naar 2035 dus.