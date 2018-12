‘Mortierbommen’ gevonden in huis Heeswijk-Dinther: ‘Zwaarste soort illegaal vuurwerk dat er is’

‘Uitsterven van de Ossenaar’ werkt vooral op lachspie­ren

8:31 OSS - De motie was serieus bedoeld, maar de meeste fracties in de Osse gemeenteraad maakten donderdag een sketch van hun reactie. De oproep van het CDA om te onderzoeken hoe kinderen die in het Udense ziekenhuis Bernhoven zijn geboren desondanks Oss als geboorteplaats in hun paspoort krijgen, werkte vooral op de lachspieren.