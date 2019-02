Moskee herdenkt doodgeschoten Hakan Zatsan in Oss

Moskee-voorzitter Abdullah Tegmen denkt dat het donderdag druk wordt in de oude watertoren, waar het gebedshuis in zit. ,,Hakan was een heel aardige man. Erg geliefd.” Het zijn geluiden die je afgelopen dagen meer hoort in de aangeslagen Turkse gemeenschap van Oss. Over de moord zelf kan Tegmen geen zinnig woord zeggen. ,,Ik weet niet wat er is gebeurd.”