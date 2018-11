Motor met zijspan ‘uit de bocht’ bij intocht Sinterklaas Lith

Intocht Sint in Haren na overnach­ting in 't Klooster

13:31 HAREN - Sint heeft genoten van een goede nachtrust in Klooster Bethlehem in Haren, zo liet hij deze zondagochtend weten aan de kinderen in Haren. Klokslag 10.30 uur verliet de Goedheiligman met zijn Pieten het klooster. Hij had daar na de drukke intocht gisteren in Zaanstad de nacht doorgebracht.