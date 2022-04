Motorclub Oss viert gouden jubileum in clubpaviljoen bij Witte Ruijsheuvel: ‘Met grote wedstrijden blijven we onze eigen broek ophouden’

Ruim baan voor komst wereldster­ren van de motorcross naar Oss

OSS - Het moet in sportieve zin het absolute hoogtepunt van het jaar worden, het wereldkampioenschap motorcross in de topklasse MXGP op 23 mei. Gastheer MCO Oss is al druk in de weer om het fundament voor het evenement te leggen.

11 januari