Motorcrosser (13) negeert stopteken in Nistelrode: politie zet motoragent in

Sven Hammond en Penelope op Muze Misse

16:16 OSS - Sven Hammond keert na vijf jaar terug naar Muze Misse. De groovy formatie vanSven Figee staat zaterdag 28 augustus op het podium van het muziekfestival in Oss. Ook Penelope is geen onbekende band voor Muze Misse. De band is vernoemd naar de vrouw achter Muze Misse, Penny Klamer-Suppers. Haar dochter Vicky is zangeres van Penelope.