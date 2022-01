Motoren eruit, meubels erin: Misceaup verhuist naar veel grotere showroom met vintage in Oss

Twee uur durende documentai­re over 100 jaar Jumbo in première

VEGHEL - Bijna twee uur duurt ‘ie en vanaf vandaag te zien: de documentaire ‘Jumbo – 100 jaar familie. Elke dag beter’. De documentaire, gemaakt in opdracht van het Veghelse supermarktconcern, gaat over het honderdjarige Brabantse familiebedrijf. De docu is vandaag in première gegaan op streamingsdienst Videoland.

