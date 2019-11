Motorrijder gewond bij frontale botsing met auto in Lith

Basisscho­len Toermalijn en Delta in Heesch onderzoe­ken samenvoe­ging

14:48 HEESCH - Ze zitten aan 't Vijfeiken al bij elkaar in het gebouw en delen hun directeur, Marielle Klasen. En nu gaan de basisscholen Delta en Toermalijn in Heesch ook onderzoeken of ze komende zomer moeten samengaan.