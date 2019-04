Motorrijder gewond door botsing met auto in Oss

Heemkunde­kring Zeeland duikt in ‘Elektro Evolutie’

11:23 ZEELAND - Telefoneren, dat was in de jaren '60 niet zomaar iets. De hoorn moest van de haak en draaien maar. Meestal in de hal, want de huiskamer bood te weinig privacy. Heemkundekring Zeeland koestert het verleden met de tentoonstelling ‘De Elektro Evolutie’.