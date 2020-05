Motorrijder met de schrik vrij na valpartij in Oss

Column Burgemees­ter Moorman is snel, als het haar uitkomt

10:31 COLUMN - Ze kúnnen het wel in Bernheze, snel handelen en open communiceren. Als burgemeester Moorman jarig is, verschijnt er een dag te vroeg al een Sara-pop voor het gemeentehuis. Wethouder Wijdeven en Moorman waren er als de kippen bij om de foto van de pop met de échte burgemeester ernaast te delen op social media. Het gaat niemand wat aan natuurlijk, of de burgemeester jarig is en hoe oud ze is geworden, maar lekker transparant is het wél.