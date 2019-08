Motorrijder rijdt 116 kilometer (!) per uur te hard op Graafsebaan bij Oss

Voormalig klooster in Osse Ruwaard speelbal van speculan­ten

11:35 OSS - Het voormalige klooster van de Karmelieten aan de Verdistraat in Oss is in korte tijd twee keer verkocht. Daarbij is door de huidige eigenaar acht ton meer betaald dan de vorige. Het complex staat nu opnieuw in de etalage.