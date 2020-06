Mountainbikers duiken sinds corona massaal op in de natuur: ‘Er zijn regels waar je je aan dient te houden’

WIJBOSCH/UDEN/OSS - Meerdere mountainbikers zijn de afgelopen weken in het Wijboschbroek in Wijbosch op de bon geslingerd omdat zij zich op plekken of paden begaven waar het niet is toegestaan te fietsen. ,,Het ging vooral om mensen die net zijn begonnen met fietsen", zegt boswachter Mirjam Wouters. ,,Vaak wisten zij niet dat ze in overtreding waren."

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het drukker dan ooit in de natuurgebieden. Omdat veel sportscholen en -verenigingen lange tijd op slot zaten of nog steeds verboden terrein zijn, zoeken mensen in de vorm van wandelen, hardlopen of fietsen naar een alternatief. Wouters, die vaak in het Wijboschbroek werkt: ,,We vinden het fantastisch dat mensen de natuur intrekken, maar wel met respect voor de toegangsregels."

Verstoring broedseizoen

Niet alleen in het Wijboschbroek, maar ook in de Maashorst duiken mountainbikers overal op. En dat is niet altijd de bedoeling, legt Wouters uit. Op bepaalde plekken in de natuurgebieden is mountainbiken niet toegestaan. Het verstoort het broedseizoen van de vogels en van reeën en hun reekalveren. Op andere plekken is de ondergrond niet geschikt om te mountainbiken.

Quote Hoe meer de dieren gestoord worden, hoe groter de kans dat het broeden mislukt Mirjam Wouters

Wouters: ,,De lente is de kraamkamer van de natuur, zeg ik altijd. De reeën en vogels die op de grond broeden hebben hun rust nodig om hun jongen groot te brengen. Dat gaat moeilijker als zij gestoord worden door bijvoorbeeld mountainbikers. Hoe meer ze gestoord worden, hoe groter de kans dat het broeden mislukt."

In de natuurgebieden liggen speciale zand- en gravelpaden waar mountainbikers zich kunnen uitleven. Wouters denkt dat, vooral de groep beginners, daar niet altijd van op de hoogte is. Ondanks de borden in de gebieden zelf of routes op internet. ,,Van de boa's die in de natuurgebieden handhaven, horen we dat veel mountainbikers niet wisten dat ze daar niet mochten fietsen."

Regels in het bos

Wouters benadrukt dat de boa's niet als doel hebben om zoveel mogelijk mountainbikers op de bon te slingeren. Het tegendeel is waar. ,,Wij nodigen iedereen van harte uit om gebruik te maken van de natuurgebieden, maar willen de mensen er wel op wijzen dat in het bos bepaalde regels gelden waar je je aan dient te houden."

Quote Mountainbi­kers en wandelaars op hetzelfde pad is geen prettige combinatie Mirjam Wouters

De handhaving is niet alleen bedoeld om de dieren te beschermen. Ook willen de boswachters voorkomen dat mountainbikers gebruik maken van voetpaden. ,,Mountainbikers en wandelaars op hetzelfde pad is geen prettige combinatie. Dat levert gevaarlijke situaties op en moet je niet willen."

Om de mountainbikepaden goed begaanbaar te houden, zonder dat het er als een geplaveid pad bij komt te liggen, organiseert Staatsbosbeheer met fietsverenigingen uit de regio werkdagen om de paden te onderhouden. Daarbij worden geen hobbels in de grond weggewerkt, maar bijvoorbeeld takken weggehaald die gevaarlijk over het pad heen hangen.

Gezond verstand gebruiken

Om aan de mountainbikers duidelijker te maken waar zij wel en niet mogen fietsen, staan bij het betreden van het natuurgebied borden met toegangsregels en hebben Wouters en haar collega's kwetsbare gebieden afgezet. Ook zijn informatiepanelen geplaatst waarop staat welke diersoorten er zitten en waarom bepaalde delen van het bos niet toegankelijk zijn. ,,Verder is het belangrijk dat de mensen gewoon hun gezond verstand gebruiken", aldus Wouters.