MSD blijft vol vertrouwen bij standpunt en wijst eindvoorstel vakbonden af

OSS - De directie van MSD gaat niet in op het eindvoorstel dat de vakbonden FNV en CNV vorige week op tafel legden. Vanaf maandag kunnen de medewerkers van het geneesmiddelenbedrijf stemmen over het akkoord dat MSD heeft met vakvereniging NMP.

De directie van MSD moest vóór 4 december reageren op het voorstel en heeft dat op tijd gedaan. ,,We hebben aangegeven dat we niet op het voorstel ingaan en de suggestie gedaan om het akkoord dat wij met NMP hebben neutraal voor te leggen aan hun leden”, aldus woordvoerder van MSD, Wouter Rutten.

Paul Smink, vakbondsbestuurder van FNV Procesindustrie, had op een andere reactie gehoopt. ,,Ze hebben zelfs gevraagd of wij een handtekening willen zetten onder het akkoord dat zij met NMP hebben bereikt. Toen dacht ik: wat denk je nou zelf? Dat akkoord heb ik al eerder afgewezen, dus dat gaan we niet doen.”

MSD vol vertrouwen

Vanaf 6 december kunnen de werknemers van MSD stemmen over het akkoord van MSD en NMP. Rutten geeft aan dat de situatie wat MSD betreft ongewijzigd is ten opzichte van vorige week. ,,We leggen onze overeenkomst met NMP komende maandag vol vertrouwen voor aan onze medewerkers. Het ligt nu bij de medewerkers, zij weten dat ze zich erover uit kunnen gaan spreken en zullen dat ongetwijfeld doen.”

De directie van MSD verwacht dan ook een goede afloop. ,,We zijn er van overtuigd dat het een goed akkoord is en zien de uitkomst van de raadpleging positief tegemoet.”

De vakbonden hopen op een ander geluid. ,,Wij wachten die stemming af en wij roepen onze leden uiteraard op om tegen dat akkoord te stemmen”, aldus Smink.

Actiebereidheid

Volgende week donderdag organiseren FNV en CNV een online bijeenkomst met hun leden om de actiebereidheid te inventariseren. ,,We gaan polsen tot welke acties zij bereid zijn en of zij bereid zijn om te staken. Als er gestaakt gaat worden zal dat in het volgend weekend of daarna zijn, in ieder geval niet vóór donderdag.”