MSD krijgt na acht jaar eigen entree op De Geer

Wethouder Brands maakt zelf een begin met sloop oude ‘Bonte Os’ in centrum Zeeland

10:48 ZEELAND - De Bonte Os was het lang geleden, later werd het Salt&Pepper. Maar voor het voormalige horecapand aan de Kerkstraat in Zeeland is nu het definitieve einde aangebroken. Wethouder Ben Brands van de gemeente Landerd heeft donderdag een start gemaakt met de sloop van het pand.