MSD uit Oss vult lege voetbaltribunes in Heerenveen met 15.000 KiKa-beertjes

,,SC Heerenveen is maatschappelijk partner van KiKa en wij zijn vijftien jaar lang al partner van KiKa, dus zo is de link gelegd", legt Jurgen Theissen van MSD uit. Hij stapt net uit de auto na terugkomst uit Heerenveen. ,,Elk jaar doen wij iets sportiefs voor KiKa. Rennen, roeien of fietsen. Maar dit jaar wilden we iets groots doen. Zo kwamen we op dit idee", zegt hij.

Tientallen vrijwilligers

Normaal kunnen er ruim 26.000 mensen in het Abe Lenstra Stadion van SC Heerenveen, maar door de coronacrisis blijven de tribunes leeg. Genoeg plek dus voor de 15.000 knuffels in Heerenveen-tenue. ,,Gisteren hebben we met tientallen vrijwilligers de knuffels op de tribunes gezet. En na de wedstrijd zijn we tot in de nacht doorgegaan met het opruimen. Vanochtend hebben we ze weer ingepakt", zegt hij.

Volledig scherm Knuffelbeertjes bij SC Heerenveen - FC Emmen © MSD

De beertjes blijken uitermate populair te zijn. De 15.000 knuffeltjes konden via de site van KiKa gekocht worden en zijn inmiddels allemaal verkocht. ,,De webshop ontplofte nadat de wedstrijd uitgezonden was bij Studio Sport. De belangstelling is enorm. Ook vanuit het buitenland krijgen we reacties. Het is echt een succes", stelt Theissen tevreden vast.

Een vervolg?

Of er een vervolg komt op de actie kan Theissen niet zeggen. Hij legt de bal bij KiKa. ,,Maar ik kan me voorstellen dat andere clubs hier ook veel interesse in hebben.” Aankomende dinsdag komt er wederom een Osse delegatie op bezoek in Friesland, want dan speelt TOP Oss voor de KNVB Beker tegen SC Heerenveen.