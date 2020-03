MSD verdubbelt in Oss de productie van anticonceptiestaafjes voor Afrikaanse vrouwen

Geboortebeperking is de sleutel tot vooruitgang, betoogt Bill Gates al jaren. Met zijn stichting pompt de oprichter van Microsoft enorme bedragen in ontwikkelingshulp. Met MSD werd een overeenkomst gesloten voor de productie en distributie van anticonceptiestaafjes tegen een lage prijs. Met zo'n staafje onder de huid zijn vrouwen drie jaar lang beschermd tegen ongewenste zwangerschap en sterfte in het kraambed. Vooral in afgelegen gebieden in Afrika en Azië is deze vorm van anticonceptie effectief.