MSD werkt na mislukken coronavac­cin aan coronamedi­cijn

OSS - Het farmaceutische bedrijf MSD, met vestigingen in onder meer Oss, stopt met de ontwikkeling van twee coronavaccins. In plaats daarvan wordt gewerkt aan medicijnen tegen het virus. ‘We zetten nu in op de ontwikkeling en productie van twee behandelopties waarvan we denken dat ze van toegevoegde waarde zijn en directe impact hebben op patiënten.’