Muller-Wagemakers bouwt veertig appartementen in centrum van Berghem

Column De knuffels op een herden­kings­plek móeten honderd keer natregenen

8 november Ik ben er gaan kijken, in de ochtendzon, bij het bruggetje. Het hout van de relingen is groen en verweerd. Er staan wat krassen in, maar ik kan er niets uit opmaken. Het is misschien niet eens hetzelfde hout. Want het is 24 jaar geleden.