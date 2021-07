Muren schilderen en eten in de gymzaal: voormalige school in Overlangel blijkt ideale locatie voor Jeugdvakantieweek

Het aantal kinderen in de dorpen is behoorlijk gedaald waardoor de St. Antonius Abtschool in Overlangel al in 2014 is gesloten. Maar het gebouw dat op de nominatie staat om gesloopt te worden, kon dit jaar nog mooi dienstdoen als kamplocatie voor de 51 deelnemers aan het kamp.

Muren beschilderen

Zo’n 30 kinderen sliepen in de lokalen waar hun leiders en het bestuur in het verleden dagelijks les kregen. Nu mochten ze er de muren beschilderen en eten in de voormalige gymzaal. De maaltijden werden door het kookteam thuis voorbereid. Anja Manders, voorzitter van de organiserende Stichting Jeugdbelangen Overlangel, kan met tevredenheid terugblikken, zeker ook in het licht van de beperkingen wegens corona. ,,Allereerst hebben we goed overleg gehad met de gemeente over de vergunningen. Normaal mag heel de gemeenschap op de afsluitingsavond komen maar dit jaar houden we het beperkt tot ouders en opa’s en oma’s. Verder hebben we vooraf een nadrukkelijk verzoek gedaan aan de leiders en ouders om de kinderen te testen met een sneltest. Daar is ook goed gehoor aan gegeven. Sommige ouders hebben zelfs appjes met negatief testbewijs gestuurd.”

De stormbaan beslaat de halve speelplaats van de voormalige basisschool. © Bert van der Linden

Schot in de roos

De schoollocatie volgens Anja Manders een schot in de roos: ,,Het is prachtig dat we de school konden gebruiken. We hebben hier geslapen, gegeten, een discoavond verzorgd, rondom de school hutten gebouwd, een stormbaan gemaakt en een bad geplaatst op de speelplaats. De oudere kinderen hebben hier zelfs een grafittiworkshop gehad.”

Om alles in goede banen te leiden, waren er dertien leiders medeverantwoordelijk voor de invulling van de vier dagen. De school was uitvalbasis voor de uitstapjes naar de minigolfbaan in Schaijk, de Zoo in Overloon en Bike adventure in Koolwijk. Vanzelfsprekend vertrokken ook de spannende speur- en smokkeltochten door donker Overlangel vanaf de school.

Een spannend onderdeel van de sportdag. Wie gaat er kopje onder? © Bert van der Linden