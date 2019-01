Museum Jan Cunen baalt: blote borsten worden steeds van Facebook verwijderd

OSS - Museum Jan Cunen in Oss baalt stevig van de strenge regels van Facebook en Instagram. Aankondigingen van de nieuwe tentoonstelling ‘Naakt of bloot?’ worden consequent door de sociale media verwijderd. Daardoor voelt Jan Cunen zich belemmerd in het uitdragen van zijn artistieke visie.

In ‘Naakt of bloot?’ draait het om vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst én in de Nederlandse schilderkunst tussen 1875 en 1925. Voor de nieuwe tentoonstelling komt tussen 3 februari en 19 mei werk van onder anderen George Henrik Breitner, Isaac Israels en Jun Sluijters naar Oss. Het museum wil de tegenstelling ten aanzien van naakt zichtbaar en bespreekbaar maken. Want waar enerzijds krampachtig en preuts wordt omgegaan met bloot, worden we er anderzijds mee overladen, stelt Jan Cunen.

Bij een nieuw tentoonstelling hoort natuurlijk een nieuwe reclamecampagne. En voor een beetje bereik is het museum grotendeels afhankelijk van sociale media. ,,Nu wordt ons werk ons onmogelijk gemaakt", zegt Daniël Bouw namens Jan Cunen. Volgen Bouw zijn meerdere foto's van de tentoonstelling al verwijderd door Facebook en Instagram omdat ze niet stroken met het beleid van de platformen. Onzinnig, vinden ze in Oss. ,,Want het bloot op deze foto's én op de werken is helemaal niet seksualiserend.”

,,Heel typisch dat dit nu gebeurt", reageert creatief directeur Karin van Lieverloo. ,,Want juist de tegenstellingen rond naakt willen we met deze tentoonstelling aan de kaak stellen. Is het bijvoorbeeld niet gek dat de David van Michelangelo wél op Facebook gedeeld mag worden maar een schildering van een blote vrouw niet? Ik ga daar graag de discussie over aan.”