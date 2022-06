Museum Jan Cunen blijft slapen: een mammoetbot of Karel Appel in de huiskamer

Peter walgt van verpreut­sing en gaat al decennia­lang naakt de naturisten­cam­ping op: ‘Het is hier geen Sodom en Gomorra’

ZEELAND - Ja, het is nog wel eens opboksen tegen vooroordelen over ‘blootlopen’ die de ronde doen, weten de ‘gouden’ naturisten van De Peelrand in het Zeelandse buitengebied. ,,De verpreutsing en vertrutting zijn enorm.”

