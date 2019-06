Museum Jan Cunen in Oss gaat op zoek naar nieuwe algemeen directeur

Museum Jan Cunen heeft zich in de afgelopen jaren landelijk in de kijker gespeeld met tentoonstellingen als Powervrouwen, We Are Food en Naakt of bloot? Maar ook met het exposeren van het originele Vorstengrafzwaard in combinatie met de onthulling van de grote replica op de rotonde voor het museum en het in huis halen van finalisten van het succesvolle tv-programma ‘Project Rembrandt’. De gezonde financiële en artistieke situatie maakt de aanstelling van een vaste algemeen directeur gewenst, aldus het bestuur.