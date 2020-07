Museum Jan Cunen is tijdens kermis Oss een heuse attractie

Osse kermis voor één keer groter dan Tilburg: ruim zestig attracties in ‘mobiel pretpark’

14:30 OSS - Oss pakt flink uit met de aangepaste kermis. Over twee weken staan op de Rusheuvel bijna vijftig attracties en kraampjes, in het Jan Cunenpark nog eens zeventien. Dat is samen zelfs meer dan er eerder deze maand in Tilburg stonden. Wie straks een rondje over het terrein wil maken, moet vooraf wel even reserveren.