Museum Jan Cunen laat publiek speuren naar picknickmandjes in centrum Oss

De actie is ter promotie van Café Cunen, dat twee jaar geleden zijn deuren opende aan het stadspark. ,,Het is nog redelijk onbekend dat je hier ook zonder het museum te bezoeken een kop koffie kunt drinken. Of je schaft hier een complete picknickmand aan. We hebben een prachtig park voor de deur.” Bijkomend voordeel van de actie is dat het wat extra reuring in het Osse centrum brengt. Zegers: ,,We proberen als museum steeds de verbinding met onze omgeving te leggen.”