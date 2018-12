Museum naar het Walkwartier

OPINIEOSS - Met interesse las ik in het Brabants Dagblad over de mogelijke gebruikers van het UIThuis.

Volgens mij was het de bedoeling dat er door het UIThuis meer bezoekers naar het Centrum komen. Daarom vind ik het zeer teleurstellend dat alleen de Bibliotheek en het Stadsarchief in het UIThuis worden gevestigd.

De Volksuniversiteit trekt niet meer bezoekers naar het centrum en zou volgens mij beter in de oude bibliotheek gevestigd kunnen worden. Ook het centrummanagement hoort hier niet thuis en kan beter in een van de leegstaande winkels in ’t Gengske gevestigd worden.

Schrikbarende leegstand

Gezien de schrikbarende leegstand van het aantal winkels in alle straten van het centrum van Oss, vind ik het onvoorstelbaar dat er nog winkels in het Walkwartier komen.

Er is een enorm overschot aan winkels in het Osse centrum en dat lost zich echt niet op als het Walkwartier wordt gerealiseerd. Inkrimping van het winkelbestand is dan ook dringend nodig, anders verloederd de binnenstad helemaal en komen er steeds minder bezoekers.

Een ander mogelijke oplossing voor de invulling van het UIThuis die zeker onderzocht moet worden, is de verplaatsing van het Museum Jan Cunen met zijn kunstcollectie naar het UIThuis, waarbij tevens expositieruimte voor amateurkunstenaars mogelijk moet zijn.

Restaurant

Een gezamenlijk restaurant met een eet- en drinkgelegenheid, waar bezoekers van de bibliotheek, Museum Jan Cunen en Stadsarchief gebruik kunnen maken, zou daarbij zeker in het UIThuis passen.

Ik hoop dat de gemeenteraad in ieder geval besluit om deze mogelijke invulling te onderzoeken, zodat er minder leegstand is van winkels in het centrum. Het Walkwartier kan hiermee het kloppend hart van het centrum worden, waardoor meer bezoekers naar het centrum van Oss komen.