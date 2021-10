Musicus Herman Heins zorgde 94 jaar geleden voor muziek in de Osse Kerkstraat

Stille GetuigenOSS - Voor liefhebbers van ‘vinyl’ heeft Oss een nieuw walhalla nu aan de Burgwal platenzaak Will’m zijn deuren heeft geopend. Tienduizend Lp's en singletjes schijnen er in deze platenhemel voorhanden te zijn. Tussen 1967 en 2016 zat in de platenzaak het muziekhuis Arons, dat in 1950 begon aan de Ridderstraat en in totaal 66 jaar lang een brede sortering muziekinstrumenten en platen verkocht.

Voor muziekinstrumenten heeft Oss nu meerdere adressen: gitaren bij The Guitar Factory in Kerkstraat, violen bij Floris Jan van der Voort in de Treubstraat, en snaredrums maakt Tone Drums aan de Bloemendaal. Voor blaasinstrumenten was er enige tijd nog muziekhandel Aurora aan de Singel-1940-1945. Maar de heilige grond voor muziekmakers ligt in de Kerkstraat. Al sinds december 1927. Toen opende de bekende musicus, kapelmeester en violist Herman Heins er zijn muziek- en instrumentenhandel.

‘Vreemdeling in Oss’

Heins was een ‘vreemdeling in Oss’. Dat wil zeggen, hij was geboren in Den Haag (1891) en kwam met vrouw en kind in december 1927 naar Oss vanuit de Duitse dorpje Hüthem bij Emmerich. Toch was hij in Oss geen onbekende. In de jaren daarvoor had hij er verschillende ‘schoone vioolconcerten’ gegeven en die hadden indruk gemaakt.

De verwachting was dan ook dat zijn muziekzaak in de Kerkstraat 6, in een winkelpand tussen Cunen en slagerij Van Oss, eveneens van eerste kwaliteit zou zijn. Of zoals de krant al op voorhand in superlatieven schreef de ‘magnifieke zaak’ zou zeker een ‘verfraaiing der Kerkstraat’ zijn.

Volledig scherm Openingsadvertentie van muziekhandel Herman Heins in 1927 © John van Zuijlen

Grammofoons en platen

Heins pakte het groot aan en ging naast instrumenten ook grammofoons en platen verkopen, klassiek en modern. Daarnaast repareerde hij instrumenten en had hij een grote sortering bladmuziek. Hij ging concerten en uitvoeringen geven en hij speelde regelmatig in bioscooptheater De Schuur waar de nieuwe directeur Jac. Knaapen vanaf 1927 zijn films met de muziek van Heins een extra dimensie gaf. Ook kon men hem treffen bij Hotel Wilhelmina, bij Luijk of bij Welten in diens ‘concertzaal aan de Molenstraat’. Bij evenementen en beurzen kwam Heins de sfeer opluisteren met een koffer grammofoonplaten.

Bladmuziek

De firma H.P. Meijs- Wolf in de Heuvelstraat zal de nieuwe zaak met reserve hebben aanschouwd. In 1914 had Meijs-Wolf zijn kantoorboekhandel geopend met een groot aanbod aan bladmuziek. Tien jaar later ging deze firma ook grammofoons, platen en muziekinstrumenten verkopen: fluiten, mandolines en gitaren. Kort daarvoor (1921) was G.H. van der Loo al een muziekwinkel begonnen in de Kruisstraat met een vergelijkbaar assortiment. In 1934 diende zich juwelier en horlogemaker G. van Heesch op de Heuvel, aan als reparateur van muziekinstrumenten.

Maar toen had Herman Heins vreemd genoeg Oss alweer verlaten. In mei 1929 was de advertentie waarin hij zijn ‘1e klas vleugel’ te koop aanbood ‘wegens vertrek’ een voorbode. In mei 1932 volgde de opheffingsuitverkoop. ‘Alles moet weg’ adverteerde Heins die zelf op 13 oktober 1932 naar Nijmegen vertrok.

De prachtige gitaarwinkel in de Kerkstraat houdt nu het muzikaal verleden van de straat hoog.

Volledig scherm Advertentie van de opheffingsuitverkoop van muziekhandel Herman Heins (1932) © John van Zuijlen