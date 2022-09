Muze Misse 2023 wordt de laatste van Penny Klamer, Lee Towers en Heavy Hoempa al vastgelegd

Het dorpsblad (slot) Dorpsblad Over d’n Dam ziet het dorpse als voordeel: ‘Mensen doen bijna altijd mee’

DEURSEN - Dorpsblad Over d’n Dam bedient niet één dorp maar vijf tegelijkertijd. Dat zijn de vijf plaatsjes die samen lekker tegen Ravenstein aan schurken - Over d’n Dam - en zich van oudsher vrolijk tegen het stadje afzetten. Maar let wel: het dorpsblad is altijd positief.

6 september