Muze Misse in Oss: 'Het is pas feest als Frans is geweest’

Team is al vijf dagen bezig met tijdrit­fiets van Mike Teunissen: ‘Ik weet zeker dat hij er tot het eind bij zit’

9:56 BRUSSEL/MACHELEN - Terwijl Mike Teunissen zaterdag op het podium in Brussel in het geel en groen werd gehesen en werd gelauwerd om zijn etappezege, stond Haarenaar Dirk van de Ven, op een verlaten hotelterrein langs de snelweg E40 te sleutelen aan de tijdritfietsen die de mannen vandaag nodig hebben. ,,Daar zijn we al vijf dagen mee bezig. En nee, die fiets van Mike krijgt geen speciale aandacht. Iedereen is voor ons gelijk”, zegt de mecanicien.