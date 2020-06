Muze Misse komt in 2021 terug als tweedaags festival in Oss

Het vavo 3.0 op ROC De Leijgraaf wordt een regionale ‘moederhavo’

11:39 OSS/UDEN/VEGHEL - Wat ooit als ‘moedermavo’ vooral volwassenen in de avonduren trok, is als vavo al jarenlang tweedekansonderwijs voor dagstudenten die alsnog hun vmbo-t of havo willen afsluiten. En nu start het vavo op ROC De Leijgraaf een regionale 'moederhavo'. Wéér 's avonds.